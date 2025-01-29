Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Почему нельзя вернуться на службу, если ушел в СОЧ после 29 ноября

В конце прошлого года предложили упрощенную процедуру возвращения в часть, которую оставил военный. Те бойцы, которые ушли в СОЧ до 29 ноября и впервые самовольно оставили воинскую часть, имеют время до 1 марта 2025 года. Они могут вернуться на службу без уголовной ответственности и перевестись в другое подразделение.

Но это не касается военных, которые совершили СОЧ после 29 ноября 2024 года. Даже если это СОЧ было первым.

Человек, который ушел в СОЧ после 29 ноября, должен пройти через общую процедуру.

Она состоит из следующих этапов:

получение письменного согласия командира части, которую военный самовольно оставил, или батальона резерва, куда направят военного на время восстановления на службе;

проведение расследования уголовного производства;

вынесение решения судом на основании ходатайства прокурором о том, освобождать или нет военного от ответственности.

Только после решения суда военный сможет восстановиться на службе, вернуть себе денежные выплаты и получить социальные гарантии, приостановленные после того, как командир подал заявление о СОЧ.

Какие правила действуют по возвращению из СОЧ / Инфографика Минобороны

Военные, которые осуществили СОЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать восстановления на службе. И до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии они не получают. Для тех же военных, которые самовольно покинули часть давно, то есть до 29 ноября, и это их первое СОЧ, остается возможность вернуться на службу до 1 марта 2025 года по упрощенному алгоритму и восстановиться на службе уже в течение трех дней,

– объяснили в МО.

В приложении Армия+ можно подать рапорт "Возвращение на службу после СОЧ" и прикрепить рекомендательное письмо от части, которая нуждается в военном. На каждом этапе в Армии+ будет отдельное уведомление, где бойцу расскажут о дальнейших шагах.