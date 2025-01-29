Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Чому не можна повернутися на службу, якщо пішов у СЗЧ після 29 листопада

Наприкінці минулого року запропонували спрощену процедуру повернення до частини, яку залишив військовий. Ті бійці, які пішли у СЗЧ до 29 листопада і вперше самовільно залишили військову частину, мають час до 1 березня 2025 року. Вони можуть повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ.

Але це не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року. Навіть якщо це СЗЧ було першим.

Людина, яка пішла у СЗЧ після 29 листопада, має пройти через загальну процедуру.

Вона складається з таких етапів:

отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі;

проведення розслідування кримінального провадження;

винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

Тільки після рішення суду військовий зможе поновитися на службі, повернути собі грошові виплати та отримати соціальні гарантії, призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ.

Які правила діють щодо повернення з СЗЧ / Інфографіка Міноборони

Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримують. Для тих же військових, які самовільно покинули частину давно, тобто до 29 листопада, і це їхнє перше СЗЧ, залишається можливість повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом та поновитись на службі вже протягом трьох днів,

– пояснили в МО.

У застосунку Армія+ можна подати рапорт "Повернення на службу після СЗЧ" та прикріпити рекомендаційний лист від частини, яка потребує військового. На кожному етапі в Армії+ буде окреме сповіщення, де бійцю розкажуть про подальші кроки.