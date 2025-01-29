Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського, яка пролунала під час зустрічі з курсантами та ліцеїстами військових навчальних закладів.

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Зеленський зробив заяву щодо викладачів військових навчальних закладів

Під час виступу Володимир Зеленський звернувся до викладачів військових ліцеїв та вищих навчальних закладів. Президент України наголосив, що усі викладачі мають побувати на фронті.

Усі наші хлопці та дівчата повинні знати, що відбувається на фронті, що таке сучасна війна. А, отже, це ви – ті, хто їх навчає, маєте мати відповідний досвід. Повинні бути на фронті,

– заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що лише так можна навчити інших розуміння, що таке війна на землі, а не тільки в книжках.

"Хоча, і книжки також важливі", – додав Зеленський.