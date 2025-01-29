Володимир Зеленський сказав, що звертався до Європи та США із проханням допомоги в озброєнні та санкціях, коли Росія почала збирати війська біля кордонів із нашою державою. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Зеленський наполягав на зброї

Втім, його проігнорували. Спершу він просив тодішнього президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти Росії у відповідь на нарощування військ біля українських кордонів.

Він також наполягав на наданні зброї. За його словами, він отримав відповідь, що це станеться лише "якщо" Росія почне вторгнення.

Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, і вони не могли зробити це без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на лідера, Сполучені Штати. Отже, під час великого вторгнення, українці залишилися самі, а ми воювали самі,

– наголосив лідер.

Зеленський знову вкотре зауважив, що має надію на реальну підтримку Трампа у протистоянні Путіну. президент України зазначив, що нашій державі потрібен справедливий мир.