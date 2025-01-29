Від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року наша армія повернула під наш контроль 50% території. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Україна хоче справедливого миру

Наша держава не визнає окупацію своїх земель російськими загарбниками.

Президент вкотре наголосив, що Україна прагне досягти справедливого завершення цієї війни.

Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок,

– підкреслив Зеленський.

Водночас російський президент Владімір Путін не хоче завершувати війну проти України. Зеленський неодноразово говорив про необхідність примусити його до миру. Проте для цього Україні потрібні вигідні позиції на фронті, щоб диктувати умови за столом перемовин.

Наші захисники на полі битви роблять для цього все можливе, проте ворог все одно просувається. Свою увагу окупанти зосередили на донецькій області.