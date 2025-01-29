Владимир Зеленский сказал, что обращался к Европе и США с просьбой помощи в вооружении и санкциях, когда Россия начала собирать войска у границ с нашим государством. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Зеленский настаивал на оружии

Впрочем, его проигнорировали. Сначала он просил тогдашнего президента США Джо Байдена с просьбой ввести санкции против России в ответ на наращивание войск у украинских границ.

Он также настаивал на предоставлении оружия. По его словам, он получил ответ, что это произойдет только "если" Россия начнет вторжение.

Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, и они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты. Итак, во время большого вторжения, украинцы остались сами, а мы воевали сами,

– подчеркнул лидер.

Зеленский снова в очередной раз отметил, что надеется на реальную поддержку Трампа в противостоянии Путину. президент Украины отметил, что нашему государству нужен справедливый мир.