Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского, которое прозвучало во время встречи с курсантами и лицеистами военных учебных заведений.

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Зеленский сделал заявление относительно преподавателей военных учебных заведений

Во время выступления Владимир Зеленский обратился к преподавателям военных лицеев и высших учебных заведений. Президент Украины подчеркнул, что все преподаватели должны побывать на фронте.

Все наши ребята должны знать, что происходит на фронте, что такое современная война. А, следовательно, это вы – те, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт. Должны быть на фронте,

– заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что только так можно научить других пониманию, что такое война на земле, а не только в книгах.

"Хотя, и книги также важны", – добавил Зеленский.