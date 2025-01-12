В конце декабря СМИ писали, что Минобороны Украины просит Комитет по нацбезопасности отсрочить подготовку закона о демобилизации до 18 марта 2025 года. В интервью "Радио NV" нардеп Федор Вениславский объяснил, что проблем с подготовкой документа нет. Сейчас идет рассмотрение вариантов, как можно заменить людей на передовой, передает 24 Канал.

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Почему до сих пор не принят законопроект о демобилизации

Чиновник отметил, что о механизмах замены людей происходят постоянные дискуссии на уровне Рады с представителями Минобороны и ВСУ. Сейчас идет аудит эффективности использования имеющихся военных подразделений.

Нардеп напомнил, что количество Вооруженных сил Украины – это примерно один миллион человек. Причем непосредственное участие в боевых действиях принимает менее половины из этой численности. И где-то несколько сотен тысяч человек находятся на переднем крае.

Поэтому, говорит Вениславский, прежде всего речь идет о возможности привлечения к боевым действиям тех подразделений, которые находятся в тылу, или аудита, насколько эффективно они используются. Также обсуждается вопрос об усовершенствовании привлечения в армию через рекрутинговые механизмы.

Я считаю, что ожидать массового увольнения с военной службы военнослужащих вряд ли стоит, даже в течение следующих трех месяцев,

– подчеркнул Вениславский.

Нардеп отметил, что также продолжаются переговоры с партнерами о предоставлении инновационных образцов вооружения, которые позволят без количественного увеличения войска позволят освобождать территории.

Вениславский подытожил, что демобилизация – это комплексная проблема, которую пытаются решить на разных уровнях.

К слову, нардеп напомнил, что во время полномасштабных войн массовая демобилизация не проводилась, а в Украине уже есть основания для увольнения с военной службы.