Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Согласно обнародованной информации, сбили 57 ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Как отработала ПВО

В ночь на 16 апреля российская армия атаковала 97 дронами-камикадзе типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России и Чауда во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 9:30 подтверждено избиение 57 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, в центре и на юге страны,

– говорится в сообщении.

Еще 34 беспилотника-имитатора локационно потеряли, предварительно, без негативных последствий. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.



Сколько дронов сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

По данным Воздушных сил, в результате атаки пострадали Сумская, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области. Заметим, что в последнем регионе российский дрон повредил линии электропередач.