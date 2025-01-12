Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью народного депутата, члена оборонного комитета Верховной Рады Федора Вениславского для NV.

Читайте также Мобилизация в Украине в 2025 году: сколько еще продлится и когда закончится

Возможна ли в Украине демобилизация

Федор Вениславский заявил, что стоит разграничивать его субъективную оценку возможности демобилизации и юридический механизм или юридические основания.

Давайте разграничивать мою субъективную оценку, которую я постоянно высказываю о том, что во время полномасштабной войны массовая демобилизация в мировой истории не проводилась,

– пояснил он.

По словам нардепа, основания для увольнения с военной службы, которые сейчас существуют в законе о военной службе, и так используются в Украине. Он подчеркнул, что значительная часть военнослужащих ежемесячно уже увольняется из ВСУ по этим основаниям.

Вениславский напомнил, что весной Комитет "дал задание" Кабинету Министров внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект о демобилизации.

Поэтому я абсолютно не исключаю, что такой законопроект будет разработан Министерством обороны, будет инициирован Кабинетом Министров, и попадет в парламент. Но вероятность его принятия – знаете, это уже вопрос совсем другой,

– сказал депутат.

Федор Вениславский подчеркнул, что после инициирования законопроектов, которые могут ослаблять обороноспособность, часто идут сложные дискуссии, в частности на уровне представительства Минобороны, командования ВСУ, а также с руководствами тех или иных политических сил, фракций.