Законодателей просят подождать до 18 марта 2025 года. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на письмо Рустема Умерова в Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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Что известно

В письме говорится, что Минобороны наработало законопроект по совершенствованию механизмов ротации, определение порядка и условий увольнения со службы для некоторых категорий военных во время военного положения.

Генштаб проект не поддержал. Там заявили, что для его реализации "ориентировочная численность военнослужащих, которые будут иметь право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек, что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений".

В Минобороны отметили, что имеют два альтернативных варианта соответствующего законопроекта. В частности, предлагается обеспечить военным, которые во время военного положения непрерывно служили в течение 36 месяцев и в течение этого периода участвовали в боевых действиях, находясь в районах их выполнения, не менее 18 месяцев:

направление на реабилитацию до двух месяцев, а после ее проведения – предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 30 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения;

предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 90 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения.

Кроме того, командиров хотят обязать проводить ротации военных, которые в течение 90 суток принимали непосредственное участие в боевых действиях.

В оборонном ведомстве отметили, что два альтернативных законопроекта требуют детального обсуждения и принятия соответствующего решения на уровне руководства государства.

Учитывая это, Комитет просят отложить строки наработки законопроекта об условиях демобилизации до 18 марта 2025 года.

К слову, ранее Комитет по вопросам национальной безопасности сообщал о планах завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря 2024 года.