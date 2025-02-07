Про це президент України розповів у п'ятницю, 7 січня, в інтерв'ю Reuters, передає 24 Канал. Володимир Зеленський зазначає – це не мобілізація.

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Що відомо про нововведення

За словами президента, над контрактом для молоді працюють досвідчені бойові бригади разом з Міністерством оборони України. Варіант буде доступним для охочих приєднатися.

Є спеціальний контракт, буде багато переваг... Також дуже високе грошове забезпечення. Деталі будуть оприлюднені незабаром, найближчими днями,

– сказав він.

Нагадаємо, народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що наразі у парламенті не зареєстровано законопроєктів щодо зниження призовного віку. Він наголосив, що розмови про це питання – "виключно політичні дискусії".

Жінки можуть ставати на військовий облік лише за власним бажанням, їх примусова мобілізація не передбачена. Щоб уникнути політичних маніпуляцій, у Раді вирішили законодавчо закріпити цей принцип.