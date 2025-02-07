Союзники, зокрема, нова адміністрація США закликали Київ знизити призовний вік до 18. Втім, президент Зеленський займає непохитну позицію з цього питання, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Чи є у депутатів напрацювання щодо зниження мобілізаційного вік

Під час брифінгу нардеп і член Комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський підкреслив, що наразі у парламенті не зареєстровано жодних законодачих ініціатив, які б пропонували знизити призовний вік.

Депутат наголосив, що розмови навколо зниження мобілізаційного віку – це " виключно політичні дискусії".

Веніславський розповів, що у 2024 році було кілька громадян молодших за 25 років, які уклали контракти на проходження військової служби.

Нагадаємо, що в Офісі президента майже підготували реформу призову для молоді віком 18 – 25 років, що включає добровільні контракти з фінансовими стимулами.