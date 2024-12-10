На цьому наголосив Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента в соцмережі Х (раніше твітер).

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Зеленський відреагував на заклики до мобілізації з 18 років

Президент вказав, що у ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Зеленський наголосив, що ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки.

Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах,

– підкреслив гарант.

Він наголосив, що найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну та вказав, що це наш головний пріоритет.

Зокрема, як вказав президент, саме на цьому вони зосереджувалися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Він подякував Макрону за її організацію, а також висловив вдячність Трампу за "його тверду рішучість завершити цю війну справедливо".

"Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир. Ми знаємо, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів – того, чого не змогли досягти інші. Щоб досягти успіху в завершенні цієї війни, нам потрібна єдність – єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, – а також сильні позиції та гарантії миру", – зазначив президент.

Він розповів, що сказав Трампу, що кремлівський диктатор Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда, зазначив Зеленський. "Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок", – додав він.

Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих.

Зазначимо, що ще у жовтні радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв про "тиск" на президента Зеленського з боку американських політиків, зокрема демократів та республіканців щодо мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років. Спікер зазначав, що американці начебто аргументують це тим, що на війну у В'єтнамі США призивали з 19 років.

Президент Зеленський, в інтерв'ю, що вийшло на телемарафоні 18 жовтня, підтвердив, що Україна не має планів мобілізації з 18 років. Попри те, що міжнародні партнери хотіли б зниження мобілізаційного віку, влада України не бачить причин для цих змін, ба більше, навіть вважає їх небезпечними.

Нещодавно поновилися дискусії щодо можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років. Радник президента Дмитро Литвин відповів на побоювання українців, наголосивши, що "ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних".