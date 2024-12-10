Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що США не важливо, яким чином триває мобілізація в Україні. Він припустив, якби ті заходи, які зараз тривають у нашій державі, давали достатній мобілізаційний ресурс, то партнери не порушували б питання про зниження віку призовників.

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Вплив партнерів України

Павло Лакійчук зазначив, що чимало українських бригад, на жаль, не укомплектовані повноцінно.

Це не боєготовність підрозділи не лише за натівськими нормативами, але й за українськими,

– сказав він.

Нашій державі поки не вистачає мобілізаційного потенціалу. За словами Лакійчука, у європейців та американців призовний вік, у випадку війни чи локальних конфліктів, становить від 18 до 50 років.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що він вважає зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років небезпечним. Президент наголосив, що зараз мобілізація проводиться з 25 років, а планів щодо зниження призовного віку немає.

Ймовірно, саме через закони на Заході у партнерів виникає питання, чому за умов нестачі особового складу влада не зменшує вік мобілізації.

"Таке непорозуміння може вирішуватись різними способами. Це питання скоріш політичне, а не військово-політичне", – висловився керівник безпекових програм Центру глобалістики.