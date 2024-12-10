Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

До теми Мобілізація з 18 років: чому для США такий важливий цей крок від України

У США зробили нову заяву щодо мобілізації 18-річних

Міллер повідомив, що США мали розмови з представниками української влади, на яких обговорювали ситуацію на Сході України. Так, речник Держдепу стверджує, що позиція Білого дому полягає у тому, що Київ повинен самостійно ухвалити рішення щодо складу ЗСУ.

Так, Міллер вкотре натякнув на те, що Україні варто було б почати мобілізацію з 18 років. Разом з тим, він зауважив, що США готові забезпечити молодих новобранців усім необхідним екіпіруванням.

Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити та навчити ці сили,

– заявив Міллер.

Водночас в Офісі Президента не погоджуються з позицією США, що є потреба у зниженні мобілізаційного віку. Зокрема, Володимир Зеленський наголошував Україна не має компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів.

"Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", – різко відповів Зеленський.