Об этом заявил Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента в соцсети Х (ранее твитер).

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Зеленский отреагировал на призывы к мобилизации с 18 лет

Президент указал, что в СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Зеленский отметил, что мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники.

Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах,

– подчеркнул гарант.

Он отметил, что самое важное – работать вместе над тем, как завершить эту войну и указал, что это наш главный приоритет.

В частности, как указал президент, именно на этом они сосредотачивались во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Он поблагодарил Макрона за ее организацию, а также выразил благодарность Трампу за "его твердую решимость завершить эту войну справедливо".

"Это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно прочный мир. Мы знаем, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов – того, чего не смогли достичь другие. Чтобы достичь успеха в завершении этой войны, нам нужно единство – единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, – а также сильные позиции и гарантии мира", – отметил президент.

Он рассказал, что сказал Трампу, что кремлевский диктатор Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда, отметил Зеленский. "Только решимость может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок", – добавил он.

Напомним, что в Госдепе США заявили, что если Украина снизит мобилизационный возраст, то Соединенные Штаты Америки и их союзники будут готовы экипировать и научить новых мобилизованных.

Отметим, что еще в октябре советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял о "давлении" на президента Зеленского со стороны американских политиков, в частности демократов и республиканцев по мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Спикер отмечал, что американцы якобы аргументируют это тем, что на войну во Вьетнаме США призывали с 19 лет.

Президент Зеленский, в интервью, вышедшем на телемарафоне 18 октября, подтвердил, что Украина не имеет планов мобилизации с 18 лет. Несмотря на то, что международные партнеры хотели бы снижения мобилизационного возраста, власть Украины не видит причин для этих изменений, более того, даже считает их опасными.

Недавно возобновились дискуссии о возможном снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Советник президента Дмитрий Литвин ответил на опасения украинцев, подчеркнув, что "никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних".