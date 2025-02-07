Союзники, в частности, новая администрация США призвали Киев снизить призывной возраст до 18. Впрочем, президент Зеленский занимает непоколебимую позицию по этому вопросу, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Есть ли у депутатов наработки по снижению мобилизационного возраста

Во время брифинга нардеп и член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский подчеркнул, что сейчас в парламенте не зарегистрировано никаких законодательных инициатив, которые бы предлагали снизить призывной возраст.

Депутат отметил, что разговоры вокруг снижения мобилизационного возраста – это "исключительно политические дискуссии".

Вениславский рассказал, что в 2024 году было несколько граждан моложе 25 лет, которые заключили контракты на прохождение военной службы.

Напомним, что в Офисе президента почти подготовили реформу призыва для молодежи в возрасте 18 – 25 лет, включающую добровольные контракты с финансовыми стимулами.