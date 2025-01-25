Известно, реформа, которую предложит власть, предусматривает добровольный контракт для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации. Их хотят, в частности мотивировать финансовыми стимулами, передает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса президента полковника Павла Палису изданию AP.

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Что известно о реформе ОП

Осенью 2024 года Павел Палиса, который только получил должность в администрации президента, рассказывал, что Украина изучает новые варианты найма, поскольку нынешняя система призыва, унаследованная с советских времен, мешает прогрессу.

Одной из инициатив является то, что Палиса описал как "честный контракт" – план, который включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры для обеспечения диалога между солдатами и их командирами.

Инициатива направлена на привлечение преимущественно 18 – 25-летних, которые сейчас освобождены от мобилизации, а также на украинцев, которые имеют право на отсрочку или освобождены после принятия закона о мобилизации.

Палиса подчеркнул, что новая реформа станет ответом на призывы администраций Байдена и Трампа по снижению мобилизационного возраста.

Обратите внимание! Президент Зеленский выступил категорически против введения обязательной мобилизации с 18 лет.



Сейчас я считаю, что нам нужно начать открытый диалог с обществом. Потому что защита государства – это не только обязанность Вооруженных Сил. Это обязанность каждого гражданина Украины,

– подчеркнул Палиса.

Он рассказал, что Офис в сотрудничестве с Кабинетом министров и Министерством обороны проверяет, почему усилия по мобилизации не удались.

Полковник подчеркнул, что в Украине на самом деле огромный мобилизационный ресурс. По его мнению, это больше, чем то, что сейчас нужно для решения тех или иных задач на передовой. Впрочем, считает Палиса, имеющийся механизм призыва не позволяет быть настолько эффективными, насколько можно было бы.

Палиса отметил необходимость адаптировать военную структуру к логике современной войны, которая позволит быть более эффективными и избегать повторения ошибок.