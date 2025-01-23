Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса президента Павла Палиса для иностранных СМИ, которого цитирует Аѕѕосіатеԁ Press. По его словам, в Украине продолжается завершающая стадия реформы привлечения мужчин 18–25 лет в армию.

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Украина ищет пути укрепления боевых сил

Только прошлой весной мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет. Однако, как отмечают в ОП, этого было недостаточно, чтобы пополнить ряды защитников и противостоять России.

Одним из вариантов, как можно привлекать в армию мужчин от 18 лет, по словам Павла Палисы, является так называемый "честный контракт". Это четкий план, содержащий финансовые стимулы, обязательные гарантии обучения и меры для обеспечения диалога между солдатами и их командирами.

Чтобы обезопасить командира подразделения и военнослужащего-контрактника, установить между ними открытые и профессиональные отношения и установить четкие границы, понятные обоим,

– объяснил новый план заместитель председателя ОП.

Именно этот план может быть интересным преимущественно для граждан 18–25 лет, которые сейчас освобождены от мобилизации. Также на условиях такого контракта мобилизоваться могут украинцы, которые имеют право на отсрочку или освобождены после принятия закона о мобилизации.

В Украине могут мобилизовать мужчин 18–25 лет из-за призывов США

Как рассказал Павел Палиса, реформа мобилизации может стать ответом на призывы администраций Байдена и Трампа о снижении призывного возраста до 18 лет. Чиновник добавил, что с обществом стоит начинать диалог на эту тему.

Стоит отметить! Павел Палиса – полковник-фронтовик. Он командовал 93 бригадой "Холодный Яр" во время 9-месячной битвы за Бахмут. Свое назначение в ОП Палиса рассматривает, как возможность противодействовать системным проблемам в армии.

Некоторые военные аналитики заметили недостатки в системе командования Сил обороны. Поэтому как считает новоназначенный заместитель председателя ОП, сейчас есть шанс исправить этот "пробел", который ставит под угрозу шансы Украины на успех. В частности, путем реформ.

Нам нужно адаптировать структуру к логике современной войны, что позволит нам быть более эффективными и не даст нам повторять те же ошибки,

– сказал он.

Президент не поддерживает мобилизацию мужчин с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против введения обязательной мобилизации с 18 лет. Он подчеркивает необходимом обеспечении армии вооружением и техникой, а не молодыми бойцами. На днях на Форуме в Давосе Зеленский снова отверг призывы международных партнеров по снижению мобилизационного возраста, ведь это может привести к большему количеству воинов без оружия на фронте.