Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время пресс-конференции с Борисом Писториусом, министром обороны Германии.

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Что заявил президент

По словам президента, одной из ключевых проблем остается нехватка необходимой техники.

Я не буду говорить очень четкую цифру, потому что это опасно. Но у нас более 100 бригад на поле боя, и каждая из них ежедневно нуждается в укомплектованности, технике,

– сказал Зеленский.

Более того, во многих бригадах техника регулярно выходит из строя, требует ремонта. Поэтому поддержка союзников должна быть направлена не только на увеличение численности украинской армии, но и на ее техническую модернизацию в первую очередь.

Человек должен быть не просто защищен, а иметь соответствующее оружие, знания. Именно этим наши партнеры должны насыщать украинскую армию,

– добавил президент.

К слову, ранее будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что Украине стоит снизить призывной возраст до 18 лет. "Когда мы слышим о моральных трудностях и ситуации на фронте, стоит отметить: если украинцы призывают весь мир поддержать демократию "ва-банк", то и они тоже должны действовать соответственно", – сказал Уолц.

Он считает, что тяжелая ситуация на фронте складывается из-за недостатка человеческого ресурса, а не военной помощи от партнеров.