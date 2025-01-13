Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает 24 Канал.
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Салливан указал, что в Украине уже снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет, но добавил, что с течением времени проблема с человеческим ресурсом в украинской армии изменилась.
"Она обострилась в течение прошлого года, и потребность в том, чтобы Украина могла полностью укомплектовать свои бригады и батальоны – ведь мы предоставили им огромное количество необходимых им боеприпасов и военной техники – выросла", – добавил он.
Отметим, что советник по нацбезопасности Байдена сообщил, что об этих проблемах проинформировали и новую команду Дональда Трампа.
Мы четко дали понять (Украине. – Ред.), в том числе и публично, что наличие живой силы является острой проблемой. И это то, что Украине придется решать даже тогда, когда мы сделаем свой вклад в предоставление им необходимых вооружений,
– заявил Салливан.