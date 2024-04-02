На сайте Верховной Рады появилось сообщение, что Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" возвращен с подписью президента.

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В Украине снизили призывной возраст

Фактически подписание этого закона означает, что отныне под мобилизацию в Украине подпадают мужчины в возрасте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.

Авторы закона убеждены, что это поможет быстрее пополнить мобилизационные резервы Украины.

Реализация проекта Закона Украины унормирует вопрос о пополнении мобилизационного резерва как составляющей военного резерва человеческих ресурсов,

– говорится в пояснительной записке на сайте ВР.

Между тем призывниками на срочную службу будут мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако напомним, что призыв на срочную военную службу во время военного положения в Украине не происходит.

Важно! В Украине также официально отменили статус "ограниченно годен". Поэтому мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.

Когда новый закон вступит в силу

Новый закон о мобилизации мужчин с 25 лет вступит в силу на следующий день после его публикации. Сейчас он еще не опубликован.

Что предшествовало