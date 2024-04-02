На сайте Верховной Рады появилось сообщение, что Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" возвращен с подписью президента.
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В Украине снизили призывной возраст
Фактически подписание этого закона означает, что отныне под мобилизацию в Украине подпадают мужчины в возрасте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.
Авторы закона убеждены, что это поможет быстрее пополнить мобилизационные резервы Украины.
Реализация проекта Закона Украины унормирует вопрос о пополнении мобилизационного резерва как составляющей военного резерва человеческих ресурсов,
– говорится в пояснительной записке на сайте ВР.
Между тем призывниками на срочную службу будут мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако напомним, что призыв на срочную военную службу во время военного положения в Украине не происходит.
Когда новый закон вступит в силу
Новый закон о мобилизации мужчин с 25 лет вступит в силу на следующий день после его публикации. Сейчас он еще не опубликован.
Что предшествовало
- Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о призывном возрасте еще 30 мая 2023 года.
- В июне 2023 года закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передав документ на подпись президенту.
- Однако Владимир Зеленский очень долго не подписывал принятый парламентом законопроект. Сообщение, что президент передал документ с подписью, появилось на сайте Рады 2 апреля 2024 года.
- Во время своей пресс-конференции в декабре Зеленский заявил, что может подписать закон о снижении призывного возраста, однако для этого ему нужно больше аргументов.