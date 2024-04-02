Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны прийти в ТЦК для уточнения своих данных, если получили повестку. Что делать тем, у кого есть статус “не годен в военное время” рассказывает 24 Канал.
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Что такое "белый" билет
"Белый" билет – это понятие родом из Советского Союза. Когда военный билет был красного цвета, его выдавали всем мужчинам, годным к несению военной службы. Тем, кто по мнению военно-врачебной комиссии считался непригодным, выдавали билет белого цвета. Юридически такого документа не существует, поэтому говорится скорее о статусе, чем о физической "бумажке".
Существует расписание болезней, согласно которому, есть 4 статуса пригодности к военной службе:
- те, кто не годны в военное время и мирное, исключены с воинского учета;
- те, кто не годны к военной службе в мирное время, не годны или ограниченно годны в военное время;
- те, кто ограниченно годен в мирное время, годен или ограниченно годен в военное время;
- те, кто пригодны в мирное и военное время.
В Украине эти положения регулирует Приказ № 402 о Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Согласно ему, человек, получивший статус "не пригоден в военное и мирное время" не должен становиться на учет и остается неприкосновенным для мобилизации.
Нужно ли непригодным проходить ВВК
Военно-врачебная комиссия предусматривает, что для лечения болезни, из-за которой предоставлен соответствующий статус, нужно от 6 месяцев до года.
После этого военнообязанный должен снова пройти ВВК – или подтвердить свою непригодность к службе или отправиться в ряды ВСУ со статусом "годный".
Кому необходимо самостоятельно явиться в ТЦК в апреле
- В соответствии с законодательством Украины, существуют основания, при которых мужчины должны самостоятельно приходить в ТЦК без повестки. Это касается не только тех, кто хочет получить разрешение на смену места жительства в другой административной единице Украины.
- Самостоятельно прийти в ТЦК нужно в следующих случаях: для снятия с воинского учета в случае выезда за границу на срок более трех месяцев; в срок 7 дней для постановки на воинский учет по прибытии на новое место жительства; в семидневный срок сообщать об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов".
- А также для сообщения об утрате военно-учетного документа; для сверки личных данных с учетными данными ТЦК (не реже одного раза в пять лет); для ежегодного представления (до 1 октября) в ТЦК документов, подтверждающих право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Это касается военнообязанных, призывников и резервистов.