В соответствии с законодательством Украины, существуют основания, при которых мужчины должны самостоятельно приходить в ТЦК без повестки. Это касается не только тех, кто хочет получить разрешение на смену места жительства в другой административной единице Украины.

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Когда нужно явиться в военкомат самостоятельно

Пока законопроект о мобилизации не принят, в Украине действуют действующие правила воинского учета, которые регулируются соответствующими законами о мобилизационной подготовке и воинской обязанности.

Самостоятельно прийти в ТЦК нужно в следующих случаях:

для снятия с воинского учета в случае выезда за границу на срок более трех месяцев;

в срок 7 дней для постановки на воинский учет по прибытии на новое место жительства;

в семидневный срок сообщать об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

для сообщения об утрате военно-учетного документа;

для сверки личных данных с учетными данными ТЦК (не реже одного раза в пять лет);

для ежегодной подачи (до 1 октября) в ТЦК документов, подтверждающих право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Это касается военнообязанных, призывников и резервистов.

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