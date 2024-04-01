Напомним, что 7 февраля Верховная Рада поддержала обновленную версию законопроекта № 10449 по усилению призыва. Законопроект ждут еще второе чтение и подпись Зеленского.

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"Этот год будет годом мобилизации"

Народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко предположил, что законопроект №10449 о мобилизации и военной подготовке внесут на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады для голосования ориентировочно в середине апреля.

Вступает он в действие через месяц. Поэтому этот год будет годом мобилизации, пока он "раскачивается", пока сделают подзаконную базу. Это то, что я прогнозировал с самого начала. Но еще раз, это не означает, что у нас остановлена мобилизация,

– рассказал Костенко.

Однако по состоянию на сейчас не понятно то, сколько же времени понадобится на принятие соответствующего документа. По его словам, законопроект о мобилизации еще должен пройти через комитетские правки.

"Возможно, то, что было отклонено сначала, оно вернется сюда и будет дальше. Поэтому все будет определять зал. Возможно, какие-то правки пройдут в зале. Четыре тысячи правок. Поэтому сейчас делать выводы, какой этот законопроект, это исключительно для хайпа", – считает нардеп.

Когда смогут принять законопроект