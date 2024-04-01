Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлену версію законопроєкту № 10449 щодо посилення призову. На законопроєкт чекають ще друге читання та підпис Зеленського.
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"Цей рік буде роком мобілізації"
Народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко припустив, що законопроєкт №10449 про мобілізацію та військовий вишкіл внесуть на розгляд у сесійну залу Верховної Ради для голосування орієнтовно у середині квітня.
Вступає він в дію через місяць. Тому цей рік буде роком мобілізації, поки він "розкачається", поки зроблять підзаконну базу. Це те, що я прогнозував з самого початку. Але ще раз, це не означає, що у нас зупинена мобілізація,
– розповів Костенко.
Однак станом на зараз не зрозуміло те, скільки ж часу знадобиться на ухвалення відповідного документа. За його словами, законопроєкт про мобілізацію ще має пройти через комітетські правки.
"Можливо, те, що було відхилено спочатку, воно повернеться сюди й буде далі. Тому все буде визначати зал. Можливо, якісь правки пройдуть в залі. Чотири тисячі правок. Тому зараз робити висновки, який є цей законопроєкт, це виключно для хайпу", – вважає нардеп.
Коли зможуть ухвалити законопроєкт
- Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що зараз секретаріат верстає таблицю, аби зрозуміти, де могли бути допущені різні неузгодженості, технічні помилки тощо. Уже скоро громадяни зможуть побачити цей законопроєкт.
- Як наголосив Веніславський, Комітет має завершити розгляд законопроєкту із порівняльною таблицею до другого читання. Там вкажуть, які поправки були ухвалені та відхилені. Готується висновок, де все це прописується.
- Далі йде голосування в Комітеті за висновок, після чого законопроєкт передають до парламентської зали. Тоді на погоджувальній раді депутати вирішують, коли саме внести його до порядку денного. Звісно, все може затягнутися.