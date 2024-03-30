Об этом 24 Каналу рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, отметив, что законопроект о мобилизации имеет целью усовершенствовать законодательство о подготовке, воинской обязанности и службе.

К теме Новый законопроект, бронирования и отсрочки: какой будет мобилизация в апреле

29 марта Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение всех поправок. Сейчас секретариат верстает таблицу, чтобы понять, где могли быть допущены различные несогласованности, технические ошибки и тому подобное. Уже скоро граждане смогут увидеть этот законопроект.

Я думаю, что на следующей неделе имеем все шансы завершить этот законопроект на уровне комитета. Тогда предоставим его гражданам для ознакомления,

– сказал Вениславский.

Когда примут законопроект о мобилизации

Как отметил Вениславский, комитет должен завершить рассмотрение законопроекта со сравнительной таблицей ко второму чтению. Там укажут, какие поправки были учтены и отклонены. Готовится заключение, где все это прописывается.

Далее идет голосование в комитете за заключение, после чего законопроект передают в парламентский зал. Тогда на согласительном совете депутаты решают, когда именно включить его в повестку дня. Конечно, все может затянуться.

Мы понимаем, что этот законопроект на сегодня чрезмерно заполитизирован. Те 4260 поправок могут быть существенным тормозом в процессе рассмотрения. Любой депутат сможет ставить на подтверждение ту или иную поправку. Так депутаты могут попытаться продемонстрировать свою приверженность к тому или иному слою населения. Поэтому трудно спрогнозировать, сколько займет рассмотрение законопроекта в парламенте,

– отметил Вениславский.

Мобилизация в Украине: коротко