Об этом 24 Каналу рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, отметив, что законопроект о мобилизации имеет целью усовершенствовать законодательство о подготовке, воинской обязанности и службе.
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29 марта Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение всех поправок. Сейчас секретариат верстает таблицу, чтобы понять, где могли быть допущены различные несогласованности, технические ошибки и тому подобное. Уже скоро граждане смогут увидеть этот законопроект.
Я думаю, что на следующей неделе имеем все шансы завершить этот законопроект на уровне комитета. Тогда предоставим его гражданам для ознакомления,
– сказал Вениславский.
Когда примут законопроект о мобилизации
Как отметил Вениславский, комитет должен завершить рассмотрение законопроекта со сравнительной таблицей ко второму чтению. Там укажут, какие поправки были учтены и отклонены. Готовится заключение, где все это прописывается.
Далее идет голосование в комитете за заключение, после чего законопроект передают в парламентский зал. Тогда на согласительном совете депутаты решают, когда именно включить его в повестку дня. Конечно, все может затянуться.
Мы понимаем, что этот законопроект на сегодня чрезмерно заполитизирован. Те 4260 поправок могут быть существенным тормозом в процессе рассмотрения. Любой депутат сможет ставить на подтверждение ту или иную поправку. Так депутаты могут попытаться продемонстрировать свою приверженность к тому или иному слою населения. Поэтому трудно спрогнозировать, сколько займет рассмотрение законопроекта в парламенте,
– отметил Вениславский.
Мобилизация в Украине: коротко
- Верховная Рада продолжает принимать законопроект о мобилизации. Сейчас действуют старые правила. Кто сейчас имеет право на отсрочку – читайте в материале 24 Канала.
- Известно, что в новом законопроекте предлагают уменьшить возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Также там планируют ввести обязательную подготовку для юношей. Они сами смогут выбрать время, когда ее проходить. Так заменят срочную службу.
- Кроме того, изменения будут касаться и ограниченно годных. Эти люди, вероятнее всего, будут проходить повторную военно-врачебную комиссию.