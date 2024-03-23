Об этом рассказал народный депутат Федор Вениславский в эфире телемарафона в субботу, 23 марта, информирует 24 Канал.

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Что сказал Вениславский

Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованы, если будут пригодными, и смогут пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах,

– отметил сказал народный избранник Федор Вениславский.

К слову, Верховная Рада 21 марта приняла законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (№ 10313). Он, в частности, предусматривает повторный медосмотр в течение 9 месяцев для военнообязанных, которых признали "ограниченно годными".

Поэтому, понятие "ограниченной годности в военное время" исключили из законодательства.

Кроме этого, законопроект также закрепляет, что в случае гибели военнослужащего его семья получит денежную выплату в 15 миллионов гривен.

Что говорили о повторном прохождении ВВК для "ограниченно годных" в Минобороны