Об этом рассказал народный депутат Федор Вениславский в эфире телемарафона в субботу, 23 марта, информирует 24 Канал.
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Что сказал Вениславский
Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованы, если будут пригодными, и смогут пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах,
– отметил сказал народный избранник Федор Вениславский.
К слову, Верховная Рада 21 марта приняла законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (№ 10313). Он, в частности, предусматривает повторный медосмотр в течение 9 месяцев для военнообязанных, которых признали "ограниченно годными".
Поэтому, понятие "ограниченной годности в военное время" исключили из законодательства.
Кроме этого, законопроект также закрепляет, что в случае гибели военнослужащего его семья получит денежную выплату в 15 миллионов гривен.
Что говорили о повторном прохождении ВВК для "ограниченно годных" в Минобороны
- Военнослужащие, которые были признаны "ограниченно годными" к службе, должны пройти повторный медицинский осмотр, ведь Верховная Рада Украины отменила такое понятие. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
- Она отметила, что те люди, которые получали заключение ВВК как "ограниченно годные", пройдут переосвидетельствование, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем военно-врачебная комиссия не будет выдавать такое заключение.
- По ее словам, сами военные и их родные просили урегулировать этот вопрос.