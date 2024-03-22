По словам юриста, мужчины призывного возраста, военнообязанные и резервисты должны самостоятельно подать в ТЦК информацию об изменении семейного положения в течение семи дней после регистрации брака.

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Она отметила, что военнообязанный мужчина, который решил жениться, должен предоставить при подаче заявления на государственную регистрацию брака определенную информацию, в частности, и о военной службе.

Человек заполняет соответствующие графы для предоставления информации. Такое заявление включает в себя сведения об отношении к военной службе. Таким образом, после регистрации брака ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица,

– рассказала Диана Терновая.

В то же время юрист подчеркнула, что это вовсе не означает, что военнообязанного сразу мобилизуют.

Мужчины призывного возраста, военнообязанные и резервисты должны самостоятельно подать информацию об изменении персональных данных в течение семи дней после наступления изменений в тот ТЦК, где они находятся на воинском учете.

Какова ситуация с отсрочками

О возможности отсрочки от службы, если жена военнообязанного имеет I или II группу инвалидности, юрист указала, что следует быть готовым к отказу. Речь идет о случаях, когда человек с инвалидностью имеет других трудоспособных лиц, которые в соответствии с законом обязаны его содержать.

Например, один из вариантов, когда могут отказать мужу, у которого жена с инвалидностью, это когда у них есть совершеннолетние дети,

– добавила юрист.

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