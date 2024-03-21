От многих военных можно услышать мнение, что служить должны молодые. Еще одним моментом, где стремятся учесть мнение бойцов, является привлечение в армию осужденных. В Минюсте обещают: к позиции командиров прислушиваются.

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Снизят ли призывной возраст еще больше

Никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет, нет на данный момент и не было. Эти дискуссии не инициируются и не ведутся ни на одном уровне,

– четко ответил Федор Вениславский.

А вот уменьшение возраста призыва с 27 до 25 лет точно будет.

"Это тот вопрос, о котором мы говорили уже. Я думаю, что это точно нужно делать. В законе, который мы сейчас рассматриваем, эти нормы также есть – что военнообязанными становятся те граждане Украины, которые не проходили военную службу, в возрасте от 25 лет, а не от 27, как это есть сейчас", – пояснил он.

Депутат добавил: таким образом Украина возвращается к старым нормам, когда до 25 лет человек должен был пройти срочную военную службу. Поскольку от срочной службы отказываются, то сейчас молодой человек в возрасте 18 – 25 лет должен пройти общевойсковую подготовку или общевойсковую службу около 5 месяцев.

Обратите внимание! Владимир Зеленский в начале марта подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы. Людей, чей срок службы закончился во время действия военного положения, должны уволить в апреле – мае 2024 года в запас.

В НАТО призывают усилить мобилизацию

Об этом сказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время Киевского форума по безопасности в Киеве. По его словам, речь не только о новых танках, БМП или гранатах, но и о новых людях в армии. Ведь воюют прежде всего люди, а не оружие. Адмирал акцентировал, что общество должно объединиться вокруг этих вопросов.