Від багатьох військових можна почути думку, що служити мають молоді. Іще одним моментом, де прагнуть врахувати думку бійців, є залучення до армії засуджених. У Мін'юсті обіцяють: до позиції командирів дослухаються.

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Чи зменшать призовний вік ще більше

Жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією нижче 25 років, нема на цей момент і не було. Ці дискусії не ініціюються і не точаться на жодному рівні,

– чітко відповів Федір Веніславський.

А от зменшення віку призову з 27 до 25 років точно буде.

"Це те питання, про яке ми говорили вже. Я думаю, що це точно потрібно робити. В законі, який ми зараз розглядаємо, ці норми також є – що військовозобов'язаними стають ті громадяни України, які не проходили військову службу, віком від 25 років, а не від 27, як це є зараз", – пояснив він.

Депутат додав: таким чином Україна повертається до старих норм, коли до 25 років людина мала пройти строкову військову службу. Оскільки від строкової служби відмовляються, то нині молода людина віком 18 – 25 років має пройти загальновійськову підготовку або загальновійськову службу близько 5 місяців.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський на початку березня підписав указ про звільнення у запас строковиків після завершення служби. Людей, чий термін служби закінчився під час дії воєнного стану, мають звільнити у квітні – травні 2024 року в запас.

У НАТО закликають посилити мобілізацію

Про це сказав глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час Київського безпекового форуму в Києві. За його словами, мова не тільки про нові танки, БМП чи гранати, але й про нових людей у війську. Адже воюють передусім люди, а не зброя. Адмірал акцентував, що суспільство має об'єднатися довкола цих питань.