Найвищий військовий керівник НАТО, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер завітав до Києва вперше з початку повномасштабної війни. Він сказав, що його візит "є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли".

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Що говорять в НАТО про мобілізацію до ЗСУ

Війна стосується всіх, подобається вам це чи ні. Ідеться про людей, про народ. Не про нові гранати, не про нові БМП і нові танки. Вам і нам треба нових солдатів. Адже солдати гинуть, отримують поранення. Ідеться про призов до армії, про підтримку від усього суспільства. Це загальна відповідальність, якщо йдеться про вашу країну,

– сказав він.

Загалом його виступ був досить цікавим. Бауер пояснив, що війна – справа не тільки міністра оборони чи представників НАТО. До подій у країні має бути залучене все суспільство. Водночас він відзначив: у ліберальній демократії дуже непросто переконати людей. Але все ж зміни відбуваються.

Також Роб Бауер звернув увагу на цікавий аспект. Після війни Україна має вирішити, які системи будуть на озброєнні в ЗСУ – які танки, які ракети, яка артилерія. Зараз наша держава озброєна мішаниною з дуже різних систем, це треба буде впорядкувати.

Представник НАТО оцінив ситуацію з озброєнням та висловився про росіян

Російська армія вчиться на своїх помилках, вона стала сильнішою, українській армії з нею важче воювати. Це не ідеальна армія, в них не виходить усе заплановане – вони мають проблеми з координацією та управлінням військами. Вони не можуть вести сучасну війну, тому використовують артилерійські обстріли. Це тактика Першої світової,

– сказав він.

Роб Бауер зазначив: ідеться не про кількість, а про якість. Росія може виробляти значно більше зброї, чого Захід не передбачив. Західні країни не мають автократії, яка дозволяє командувати, тож змушені переконувати інвесторів вкладатися в оборонну промисловість.

Україні часом видається, що Захід відстає. Адмірал провів паралель із пандемією коронавірусу, коли всі так чи так були змушені відреагувати на загрозу. Так само і з нарощуванням озброєнь. Він висловив упевненість, що оборонна промисловість буде жвавіше реагувати на виклики. І підсумував: "Ми повинні працювати всі разом – і військові, і політики".

Цікаво! Раніше схожу думку про мобілізацію висловив в інтерв'ю Глен Грант, підполковник британської армії у відставці. А ще він розповів, як українцям можуть допомогти західні війська.