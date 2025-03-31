Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на останнє оновлення аналітиків DeepState у понеділок, 31 березня, щодо обстановки в Розливі.

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Окупанти ховаються у Розливі по підвалах та будинках

Аналітики опублікували карту, на якій у межах Розливу з'явилися червоні зони у різних точках села.

Це найбільш підходящий опис характеру бойових дій в районі села, де противник постійно здійснює рух по сіряку в сторону Розливу і намагається там сховатися, закріпитися,

– кажуть вони.

Російські військові доходять до села пішки, а іноді їх довозить туди техніка.

Ситуація у Розливі / Карта DeepState

Червоні зони на карті – це місця накопичення ворога. У селі він ховається по підвалах, будинках тощо.

У DeepState стверджують, що окупанти навіть мають можливість вільно пересуватися на східних окраїнах населеного пункту.

"Наразі ситуація перебуває на уточненні, чи є в селі взагалі хтось і чи не зайняв його повністю противник, адже з місць ситуація різниться і не всі хочуть визнавати реальність ситуації", – додали аналітики.

До слова, на Новопавлівському напрямку за попередню добу 30 березня ЗСУ відбили 11 атак біля Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого.