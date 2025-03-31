Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на захисників з тактичної групи "Вугледар". Дощова погода стала на заваді в застосуванні українськими військовими розвідувальних та ударних БпЛА.

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Ситуація на південно-донецькому напрямку

Воїни тактичної групи "Вугледар" відбили 226 атак противника, що на 39 більше, аніж попереднього тижня. Серед втрат російської армії:

1 206 поранених і вбитих окупантів;

14 знищених танків;

26 броньованих машин;

160 одиниць автомобілів, мототранспорту та баггі;

2 БпЛА;

24 антени зв’язку й засобів радіоелектронної боротьби.

У ТГР "Вугледар" показали знищення ворога: дивіться відео

Не броня, не техніка, не зброя – а люди день за днем виборюють мир і майбутнє для України! Потужні, безжальні, досвідчені військовослужбовці захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої Батьківщини, нищать ворогів вдень і вночі,

– написали захисники.

До слова, протягом минулої доби, 30 березня, на лінії фронту зафіксовано 171 бойове зіткнення. Найбільше наступальних дій агресора українці зупинили на Покровському напрямку – 73.