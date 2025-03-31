Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на защитников из тактической группы "Угледар". Дождливая погода помешала в применении украинскими военными разведывательных и ударных БпЛА.

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Ситуация на южно-донецком направлении

Воины тактической группы "Угледар" отбили 226 атак противника, что на 39 больше, чем на предыдущей неделе. Среди потерь российской армии:

1 206 раненых и убитых оккупантов;

14 уничтоженных танков;

26 бронированных машин;

160 единиц автомобилей, мототранспорта и багги;

2 БпЛА;

24 антенны связи и средств радиоэлектронной борьбы.

В ТГР "Угледар" показали уничтожение врага: смотрите видео

Не броня, не техника, не оружие – а люди день за днем борются за мир и будущее для Украины! Мощные, безжалостные, опытные военнослужащие защищают суверенитет и территориальную целостность нашей Родины, уничтожают врагов днем и ночью,

– написали защитники.

К слову, за прошедшие сутки, 30 марта, на линии соприкосновения зафиксировано 171 боевое столкновение. Больше всего наступательных действий агрессора украинцы остановили на Покровском направлении – 73.