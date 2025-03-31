Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. У Генштабі розповіли, де найзапекліше наступають росіяни, передає 24 Канал.
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Яка ситуація на різних ділянках фронту
На Харківському напрямку наші війська зупинили 4 атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.
Загарбники атакували у районі Вовчанськ: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.
Росіяни штурмували у напрямку Богуславки: дивіться на карті
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки.
Росіяни хотіли просунутися біля Надії: дивіться на карті
На Сіверському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.
Ворог атакував біля Івано-Дар'ївки: дивіться на карті
На Краматорському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення неподалік Ступочок та в бік Білої Гори.
Бої тривали біля Ступочок: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак в районах Кримського, Торецька та в бік Диліївки.
Противник атакував Торецьк: дивіться на карті
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у бік Малинівки, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки.
Сили оборони зупинили ворога біля Водяного Другого: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого.
Росіяни наступали біля Костянтинополя: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 2 атаки біля Привільного та в бік Вільного Поля.
Окупанти атакували у напрямку Вільного Поля: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших оборонців неподалік населених пунктів Малі Щербаки та Степове.
Противник атакував біля Малих Щербаків: дивіться на карті
На Придніпровському напрямку ворог проводив 2 наступальні дії у напрямку Садового, успіху не мав.
Ворог безуспішно наступав у напрямку Садового: дивіться на карті
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 21 атаку російських загарбників.