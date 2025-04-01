Загалом впродовж минулої доби на фронті відбулося 216 бойових зіткнень. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 1 квітня

На Харківському напрямку українські захисники зупинили сім атак противника в районі Вовчанська.

Ворог атакував в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки.

Дев'ять разів окупанти атакували на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини і Новомихайлівки.

Окупанти активізувалися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Івано-Дар’ївки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

Сім боєзіткнень відбулося на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак в районах Торецька та Щербинівки.

Росіяни здійснили 19 атак на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 79 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Калинове, Удачне, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка, Олексіївка та в напрямках Троїцького та Горіхового.

Найважча ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку українські бійці зупинили 12 атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу.

Ворог 12 разів атакував на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 10 атак поблизу Новосілки, Привільного та в напрямку Вільного Поля і Новополя.

На Гуляйпільському напрямку зросла кількість штурмів: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка.

Росіяни атакують на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку агресор проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 36 керованих бомб, а також здійснив 266 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація в Курській області: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що раніше у тактичній групі "Вугледар" повідомили, що російські війська збільшили кількість штурмів через погіршення погодних умов. Там зазначили, що дощ заважає українським захисникам використовувати розвідувальні та ударні БпЛА.