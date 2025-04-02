Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав 101 авіаудару та близько 5500 обстрілів.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 7 боєзіткнень біля населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка та Липці.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 11 разів. Сили оборони відбивали штурми росіян у районах Піщаного, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку відбулося 17 атак, противник намагався просунутися в бік Торського, Нового, Мирного, Новомихайлівки та Зеленої Долини.

Бойові дії поблизу Лимана: дивіться карту

На Сіверському напрямку ворог атакував поблизу Білогорівки, Івано-Дар’ївки та в бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Там відбулося 15 боєзіткнень.

Росіяни штурмували Сіверський напрямок: карта бойових дій

На Краматорському напрямку ЗСУ успішно впоралися зі штурмом окупантів у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 14 атак у районах Леонідівки, Дачного, Щербинівки, Торецька та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 64 ворожі атаки агресора біля населених пунктів Калинове, Тарасівка, Березівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Срібне, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки та Покровська.

Ситуація на Покровському напрямку: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку відбито 8 штурмів росіян у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

На Гуляйпільському напрямку противник п’ять разів атакував позиції ЗСУ поблизу Привільного та в бік Новополя

На Оріхівському напрямку окупанти провели п'ять атак у бік Новоданилівки та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог безрезультатно атакував українські позиції чотири рази.

На Курському напрямку за добу відбулося 18 боєзіткнень. Російські війська завдав 265 артилерійських обстрілів, з них два – із реактивних систем залпового вогню, а 27 разів ударив з авіації.

Попри переважні сили противника українська авіація, ракетні війська та артилерія змогли завдати удару по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворогів. Минулої доби ЗСУ ліквідували 1410 російських загарбників. Також воїни знешкодили десять танків, 24 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, 43 БпЛА та 41 одиницю автотехніки.