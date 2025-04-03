Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Карта бойових дій на 3 квітня 2025 року

На Харківському напрямку сталося 2 боєзіткнення в районі Вовчанська та вбік Кам'янки.

На Куп'янському – зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку агресор атакував 21 раз. Окупанти намагалися просунутися неподалік Надії, Торського, Новоєгорівки, Колодязів, Ямполівки, Новолюбівки та Діброви.

Карта бойових дій:

На Сіверському – Сили оборони відбили 5 штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку відбулося 6 штурмових дій противника в районі Часового Яру та вбік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому – агресор здійснив 28 атак в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського й Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак російських загарбників у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка.

На Новопавлівському – Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах Костянтинополя, Розлива, Дніпроенергії, Веселого та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку, біля Привільного й Новосілки, Сили оборони успішно відбили 5 російських атак.

На Оріхівському – у районах Степового, Малих Щербаків, Кам'янського та Новоданилівки російські загарбники здійснили 12 штурмів позицій наших захисників.

Яка ситуація на фронті: дивіться карти Генштабу

На Придніпровському напрямку агресор 5 разів намагався просуватись до позицій українських оборонців.

На Курському – наші воїни відбили 28 атак ворога. Окупанти завдали 343 артилерійських обстрілів, з них 5 — із реактивних систем залпового вогню. Також здійснили 20 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

На Волинському й Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Генштабі наголосили, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Так, минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 бійців.

Також Сили оборони знешкодили 6 танків, 22 бойових броньованих машини, 49 артилерійських систем, РСЗВ, 92 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 88 одиниць автомобільної техніки.