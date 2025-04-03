Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Карта боевых действий на 3 апреля 2025 года
На Харьковском направлении произошло 2 боестолкновения в районе Волчанска и в сторону Каменки.
На Купянском – зафиксировано 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия врага в районах Загрызово и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении агрессор атаковал 21 раз. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку Надежды, Торского, Новоегоровки, Колодязов, Ямполовки, Новолюбовки и Дибровы.
Карта боевых действий:
На Северском – Силы обороны отбили 5 штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении произошло 6 штурмовых действий противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечино.
На Торецком – агрессор совершил 28 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 80 атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлиное, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.
На Новопавловском – Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах Константинополя, Разлива, Днепроэнергии, Веселого и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении, возле Привольного и Новоселки, Силы обороны успешно отбили 5 российских атак.
На Ореховском – в районах Степного, Малых Щербаков, Каменского и Новоданиловки российские захватчики совершили 12 штурмов позиций наших защитников.
Какая ситуация на фронте: смотрите карты Генштаба
На Приднепровском направлении агрессор 5 раз пытался продвигаться к позициям украинских защитников.
На Курском – наши воины отбили 28 атак врага. Оккупанты нанесли 343 артиллерийских обстрелов, из них 5 - из реактивных систем залпового огня. Также осуществили 20 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В Генштабе отметили, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. Так, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 бойцов.
Также Силы обороны обезвредили 6 танков, 22 боевых бронированных машины, 49 артиллерийских систем, РСЗО, 92 БПЛА оперативно-тактического уровня и 88 единиц автомобильной техники.