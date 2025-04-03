По состоянию на утро 3 апреля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 919 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 3 апреля
- Личного состава – около 919 570 (+1390),
- танков – 10521 (+6),
- боевых бронированных машин – 21902 (+22),
- артиллерийских систем – 25625 (+49),
- РСЗО – 1348 (+1),
- средств ПВО – 1123 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31597 (+92),
- крылатых ракет – 3123 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 42775 (+88),
- специальной техники – 3787 (+0).
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Потери врага на 3 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ