По состоянию на утро 3 апреля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 919 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 3 апреля

  • Личного состава – около 919 570 (+1390),
  • танков – 10521 (+6),
  • боевых бронированных машин – 21902 (+22),
  • артиллерийских систем – 25625 (+49),
  • РСЗО – 1348 (+1),
  • средств ПВО – 1123 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31597 (+92),
  • крылатых ракет – 3123 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 42775 (+88),
  • специальной техники – 3787 (+0).

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втрати ворога на 3 квітня 2025 рокуПотери врага на 3 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ