Под удар в частности попал буксир "Федор Урюпин" и Камаз оккупационных войск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Что известно об ударах ГУР в Крыму

Спецподразделение ГУР МО Украины "Ргумагу" продолжает боевую работу над оккупированным Крымом. Они уничтожают вражескую дорогостоящую дорогостоящую радиолокационную технику.

Так разведчики поразили ряд вражеских систем:

48Я6-К1 "Подлет"

КП БРЛС РМ-10М1Е

9С32 "Имбирь"

КП РЛС СТ-68

39Н6 "Каста-2Е2"

Также под удар попал буксир "Федор Урюпин" и Камаз российских оккупационных войск.

Дроны ГУР уничтожают российскую технику в Крыму: смотрите видео

Напомним, группа АНТИТЕЛА собрала 10,4 миллиона гривен на благотворительных мероприятиях для приобретения многоцелевого катера Т12 для ГУР. Его будут использовать для выполнения боевых и специальных задач, а также для медицинской эвакуации.