Під удар зокрема потрапив буксир "Фьодор Урюпін" та Камаз окупаційних військ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Що відомо про удари ГУР у Криму

Спецпідрозділ ГУР МО України "Prymarу" продовжує бойову роботу над окупованим Кримом. Вони нищать ворожу дороговартісну радіолокаційну техніку.

Так розвідники уразили низку ворожих систем:

48Я6-К1 "Подльот"

КП БРЛС РМ-10М1Е

9С32 "Імбірь"

КП РЛС СТ-68

39Н6 "Каста-2Е2"

Також під удар потрапив буксир "Фьодор Урюпін" та Камаз російських окупаційних військ.

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Нагадаємо, гурт АНТИТІЛА зібрав 10,4 мільйона гривень на благодійних заходах для придбання багатоцільового катера Т12 для ГУР. Його використовуватимуть для виконання бойових і спеціальних завдань, а також для медичної евакуації.