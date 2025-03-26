Музиканти гурту АНТИТІЛА зібрали 10,4 мільйона гривень на благодійних концертах, аукціонах і завдяки донатам у межах благодійної кампанії "Катери для ГУР". Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал ГУР МО.

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За ці кошти колектив придбав для розвідників багатоцільовий катер Т12. Його використовуватимуть для виконання бойових і спеціальних завдань, а також для медичної евакуації. Човен розрахований на 16 осіб, він може розвивати швидкість до 100 кілометрів за годину.

Це не перший катер, до придбання якого долучився гурт "Антитіла". І ми знаємо – цей катер також стане частиною перемоги. Ми продовжуємо працювати, щоб наша армія була ще сильнішою,

– поділився Тарас Тополя.



АНТИТІЛА придбали катер / Фото з телеграму ГУР



АНТИТІЛА придбали катер / Фото з телеграму ГУР

Де служать музиканти гурту АНТИТІЛА

Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь, які служили у теробороні з початку повномасштабної війни, повернулися до Києва за наказом Залужного у серпні 2022 року. Лідер гурту згодом розповів, що їх не демобілізували, а перенаправили в інший підрозділ.

У лютому цього року Тарас Тополя повідомив, що музиканти АНТИТІЛ перебувають у розпорядженні ГУР і працюють з тими завданнями, які їм ставлять.

Минулого року учасники гурту придбали для спецпідрозділів ГУР МО бойове обладнання для виконання завдань та передали тактичні аптечки.