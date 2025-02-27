Вони показали та розповіли, як пройшла їхня зустріч. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку бенду.

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Після потужного десятитисячного мітингу українців на Trafalgar Square, де ми проголосили промову і зіграли багато важливих пісень, ми з задоволенням завітали до Надзвичайного і Повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії,

– розповіли музиканти.

Вони описали зустріч із Валерієм Залужним як теплу й дружню. За їхніми словами, розмова була тривалою, подекуди жартівливою, але переважно серйозною.

Крім того, Тарас Тополя виставив у своєму інстаграмі селфі з послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії й додав підбадьорливий підпис.

Ловіть заохочувальний погляд від Валерія Залужного. Все буде нормально, все переживемо,

– підкреслив співак.

Зауважимо, нещодавно учасники АНТИТІЛ, які на початку повномасштабного вторгнення виконували функції парамедиків і забезпечення підрозділу у 130-му батальйоні тероборони, зізналися, чи готові повернутися на фронт.