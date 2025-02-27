Королівське подружжя під час візиту приділило значну увагу підтримці місцевої громади, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських. Ця поїздка стала важливим кроком у поступовому поверненні Кейт Міддлтон до публічного життя після тривалого періоду лікування онкології.

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Так, Кейт і Вільям відвідали місцевий ринок і пекарню The Welsh Cake Shop, де разом із власницею закладу Терезою Коннер долучилися до приготування традиційних уельських тістечок. Після майстер-класу з випічки подружжя радо пригостило приготованими десертами місцевих мешканців.

Крім того, принц і принцеса завітали до саду Meadow Street Community Garden. У своєму дописі вони підкреслили, що цей зелений простір є "місцем зцілення, зв'язку та спільноти".

Після повернення додому королівське подружжя зазначило, що це був чудовий день, коли вони насолодилися валлійською культурою та поспілкуватися з чудовою спільнотою.

Зауважимо, нещодавно Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом та дітьми, за повідомленнями ЗМІ, провели відпустку на приватному острові Мюстік.