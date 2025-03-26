Музыканты группы АНТИТИЛА собрали 10,4 миллиона гривен на благотворительных концертах, аукционах и благодаря донатам в рамках благотворительной кампании "Катери для ГУР". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал ГУР МО.

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За эти средства коллектив приобрел для разведчиков многоцелевой катер Т12. Его будут использовать для выполнения боевых и специальных задач, а также для медицинской эвакуации. Лодка рассчитана на 16 человек, он может развивать скорость до 100 километров в час.

Это не первый катер, к приобретению которого присоединилась группа "Антитела". И мы знаем – этот катер также станет частью победы. Мы продолжаем работать, чтобы наша армия была еще сильнее,

– поделился Тарас Тополя.



АНТИТИЛА приобрели катер / Фото из телеграмма ГУР



АНТИТИЛА приобрели катер / Фото из телеграмма ГУР

Где служат музыканты группы АНТИТИЛА

Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь, которые служили в теробороне с начала полномасштабной войны, вернулись в Киев по приказу Залужного в августе 2022 года. Лидер группы впоследствии рассказал, что их не демобилизовали, а перенаправили в другое подразделение.

В феврале этого года Тарас Тополя сообщил, что музыканты АНТИТИЛ находятся в распоряжении ГУР и работают с теми задачами, которые им ставят.

В прошлом году участники группы приобрели для спецподразделений ГУР МО боевое оборудование для выполнения задач и передали тактические аптечки.