Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки", повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Які наміри Росії

Представник української розвідки зазначив, що Кремль спрогнозував 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року, шість з яких безпосередньо пов'язані з північною Європою. На його думку, усі розуміють загрозу з боку Росії.

Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це – безпосередня загроза,

– заявив він.

За його словами, Росія створила геополітичний прогноз на 2026 – 2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045 року. Згідно зі словами Скібіцького, у відповідних документах визначено, що "українське питання" має бути завершене до 2026 року.

"Бо якщо війна продовжиться ще 5 – 10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень із США і Китаєм", – додав посадовець, зазначивши, що роль України є важливою в нових підходах до організації європейської системи безпеки.

До слова, американська розвідка вважає, що Росія не зможе здобути повну перемогу у війні з Україною, але зберігає динаміку. Росія намагається затягнути мирні переговори, залучаючи до них ООН, щоб продовжити своє вторгнення та виглядати зацікавленою у мирі.