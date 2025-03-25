Водночас наголошують на тому, що країна-агресорка продовжує зберігати динаміку у війні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт розвідки США, який цитує Financial Juice.

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Що кажуть в американській розвідці про війну в Україні

За даними розвідки США, наразі російська сторона володіє ініціативою у війні з Україною. А також рухається до досягнення вигідних умов мирного врегулювання. Проте Кремль не зможе досягнути повної перемоги.

Додамо, що Росія намагається затягнути мирні переговори щодо війни в Україні та прагне залучити до переговорного процесу ООН й інші країни. Такими діями Москва хоче продовжити своє вторгнення та вбивства українців.